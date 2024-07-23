В «Нестле Россия» опровергли сообщение о возобновлении производства KitKat

Ранее несколько СМИ написали, что концерн Nestle рассматривает возможность возобновления в 2024 году производства шоколадных батончиков KitKat на фабрике в Перми.
«Мы не комментируем спекуляции на рынке. KitKat по-прежнему приостановлен в России», — прокомментировали в подразделении по внешним коммуникациям ООО «Нестле Россия».
Шоколадные батончики KitKat производились на кондитерской фабрике в Перми. Предприятие неофициально называли «Домом KitKat в России». В 2022 году Nestle приостановило в России работу брендов KitKat и Nesquik.