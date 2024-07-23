Сеть пельменных и производитель мяса решили провести pre-IPO

«IPO с самого начала было нашей мечтой, к которой было непонятно как подойти. В какой-то момент она отошла в сторону за гнетом бытовых обстоятельств. С 2020 по 2023 годы главным приоритетом была стабильность, формирование сильной управленческой команды, идеальный опыт для наших гостей. Но сейчас есть ощущение, что, возможно, время пришло. Ресторанных холдингов на бирже не так уж и много. И мы понимаем, что если идти в открытое размещение, то надо быть сильными, уверенными и быстро растущими», — подчеркивает Фишер.