Россия поставила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму

Так, стоимость поставок в начале лета выросла на 3,4% в месячном и на 29% в годовом выражении — до 737 миллионов долларов, что стало новым максимумом для двусторонней торговли двух стран.
До этого российский экспорт газа по трубопроводу в Китай превышал 700 миллионов долларов лишь дважды, когда в мае и феврале его было поставлено оба раза на сумму в 713 миллионов долларов.
В то же время за первые шесть месяцев российские поставки увеличились на 17,4% — до почти 4 миллиардов долларов против 3,4 миллиарда за январь-июнь прошлого года. При этом за последние пять лет экспорт увеличился в 13 раз.
Крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай в первом полугодии текущего года осталась Туркмения, хотя ее экспорт немного сократился — до 4,8 миллиарда с 5,1 миллиарда долларов годом ранее. Также поставляли газ Мьянма (680 миллионов долларов), Казахстан (559 миллионов) и Узбекистан (235 миллионов).