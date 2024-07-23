Раскрыто, что будет с кредитами, если банки начнут штрафовать за обман

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Штрафы для банков за обман потребителей могут увеличить в десять раз с 2025 года. К чему это приведет и как отразится на кредитных ставках, рассказал агентству «Прайм» партнер, руководитель практик «Банкротство» и «Споры» юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев.