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Раскрыто, что будет с кредитами, если банки начнут штрафовать за обман

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Штрафы для банков за обман потребителей могут увеличить в десять раз с 2025 года. К чему это приведет и как отразится на кредитных ставках, рассказал агентству «Прайм» партнер, руководитель практик «Банкротство» и «Споры» юридической фирмы Bishenov&Partners Алексей Клюев.

Источник: © РИА Новости

Норму готовят ко внесению в Госдуму. Штраф за навязывание дополнительных услуг планируется установить на уровне 0,1% от капитала, уточнил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Однако, по мнению Клюева, радоваться, что произвол «жадных банкиров» прекратится, преждевременно. Вероятно, они компенсируют издержки за счет повышения процентной ставки по кредитам. Это означает, что займы окажутся еще менее выгодными для потребителя.

Для увеличения прибыли банки могут повысить комиссии за услуги и операции, а также активизировать предложение цифровых продуктов. Благо современные технологии предлагают для этого массу возможностей. При этом ужесточение ответственности должно сделать финансовый рынок более прозрачным и сбалансированным, заключил Клюев.