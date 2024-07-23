Приставы начали производство по взысканию долгов с Нурмагомедова

Ранее в пресс-службе ФНС России сообщили РИА Новости, что у Нурмагомедова было достаточно времени для уплаты задолженности по налогам: решение о доначислении налогов было вынесено по результатам проверки еще в декабре 2023 года и касалось доходов, полученных из-за рубежа в период с 2019 по 2021 годы.