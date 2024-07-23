Приставы начали производство по взысканию долгов с Нурмагомедова

«Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 02.07.2024 № 4231 управление федеральной налоговой службы по республике Дагестан… Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79376334,14 рубля», — сообщается в банке данных исполнительных производств.
Ранее в пресс-службе ФНС России сообщили РИА Новости, что у Нурмагомедова было достаточно времени для уплаты задолженности по налогам: решение о доначислении налогов было вынесено по результатам проверки еще в декабре 2023 года и касалось доходов, полученных из-за рубежа в период с 2019 по 2021 годы.
При этом, согласно данным сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур. Фокус», Нурмагомедов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Также он значится как уже бывший учредитель поставщика услуг связи ООО «Первый мобильный», фирмы по торговле одеждой и обувью ООО «Сильди», ООО «Бойцовский клуб “Иглз”, а также фонда “Росси” и Благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова. По последнему и по клубу “Иглз” операции также приостановлены решением налоговых органов.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушел из спорта непобежденным с 29 победами в профессиональных единоборствах.