«Интеза» заблокировала операции «дочки» Antares Vision в России

В тексте письма говорится, что в середине июля банк заблокировал «Антаресу» покупку $98,5 тысяч и отправку этой суммы иностранному контрагенту — Kukje Company, а также перевод на 10 млн рублей по платежному поручению. Кроме того, банк «Интеза» не принял от компании заявление о закрытии счетов, посоветовав «обратиться к учредителю за разъяснениями».