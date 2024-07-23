ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за лекарства от диабета

«Форсигу» назначают пациентам с сахарным диабетом второго типа, в том числе с установленным диагнозом сердечно-сосудистого заболевания или рисками соответствующего заболевания. Это лекарство уже давно служит поводом для споров между AstraZeneca и другими фармкомпаниями. Изначально оно было защищено патентом, выданным в 2003 году и действовавшим до 2023 года, но в 2021 году AstraZeneca зарегистрировала новый патент до 2028 года, а от старого отказалась.