Эксперт назвала главные признаки финансовых пирамид

Эксперт напомнила, что смысл любой пирамиды — в какой бы форме она ни строилась (кооператив, онлайн-игра с возможностью вывода денег, инвестиционные проекты, криптовалюта и прочее) — в привлечении новых участников. Выигрывают в них всегда только создатели, и то только в том случае, если успевают вывести все деньги из страны и укрыться от правосудия до момента краха пирамиды. По словам эксперта, даже те участники, которые «вовремя» успели выйти из пирамиды, сталкиваются впоследствии с проблемами.