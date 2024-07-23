Эксперт назвала главные признаки финансовых пирамид

Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур «МММ», которая была создана Сергеем Мавроди в 1989 году — начался крах финансовой пирамиды. Она была крупнейшей в российской истории.
«Главные признаки сомнительных финансовых проектов: гарантии высокой доходности при малых рисках, непонятное объяснение источников дохода, отсутствие подробной информации о создателях (руководстве) и контактах, а также сильная зависимость от привлечения других участников. Кроме того, создатели финансовых пирамид очень часто убеждают своих жертв, что деятельность их не требует разрешений и лицензий, а если всё-таки демонстрируют какие-то документы, то подтверждения их легитимности невозможно найти ни в одном из государственных реестров», — сообщила Лазарева.
«Важно помнить, что прежде чем вкладываться куда-то, стоит проверить, нет ли в “Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке” Банка России названия компании или бренда, который предлагает разбогатеть почти без усилий и риска», — подчеркнула она.
Эксперт напомнила, что смысл любой пирамиды — в какой бы форме она ни строилась (кооператив, онлайн-игра с возможностью вывода денег, инвестиционные проекты, криптовалюта и прочее) — в привлечении новых участников. Выигрывают в них всегда только создатели, и то только в том случае, если успевают вывести все деньги из страны и укрыться от правосудия до момента краха пирамиды. По словам эксперта, даже те участники, которые «вовремя» успели выйти из пирамиды, сталкиваются впоследствии с проблемами.
Кроме того, Лазарева отметила, что в экспертном сообществе обсуждается инициатива привлечения медийных личностей к субсидиарной ответственности за рекламирование финансовых пирамид, поскольку таких людей считают лидерами мнения.
«Началась эта дискуссия после ряда скандалов со звёздами и блогерами, рекламировавшими печально-известную пирамиду “Кэшбери” (существовала с 2011 (по другим данным с 2013) года по ноябрь 2018 год — ред.). Поскольку знаменитости воспринимаются в обществе лидерами общественного мнения, они должны нести ответственность и хотя бы частично возмещать потери вовлечённых ими фанатов», — рассказала Лазарева.