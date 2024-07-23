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Эксперт назвала главные признаки финансовых пирамид

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Создатели сомнительных финансовых проектов, так называемых финансовых пирамид, привлекая новых участников, гарантируют высокую доходность при малых рисках, не объясняют источники дохода, а также убеждают, что деятельность не требует каких-либо лицензий, рассказала РИА Новости руководитель проекта «За права заёмщиков» Народного фронта, координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Источник: © РИА Новости

Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур «МММ», которая была создана Сергеем Мавроди в 1989 году — начался крах финансовой пирамиды. Она была крупнейшей в российской истории.

«Главные признаки сомнительных финансовых проектов: гарантии высокой доходности при малых рисках, непонятное объяснение источников дохода, отсутствие подробной информации о создателях (руководстве) и контактах, а также сильная зависимость от привлечения других участников. Кроме того, создатели финансовых пирамид очень часто убеждают своих жертв, что деятельность их не требует разрешений и лицензий, а если всё-таки демонстрируют какие-то документы, то подтверждения их легитимности невозможно найти ни в одном из государственных реестров», — сообщила Лазарева.

«Важно помнить, что прежде чем вкладываться куда-то, стоит проверить, нет ли в “Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке” Банка России названия компании или бренда, который предлагает разбогатеть почти без усилий и риска», — подчеркнула она.

Эксперт напомнила, что смысл любой пирамиды — в какой бы форме она ни строилась (кооператив, онлайн-игра с возможностью вывода денег, инвестиционные проекты, криптовалюта и прочее) — в привлечении новых участников. Выигрывают в них всегда только создатели, и то только в том случае, если успевают вывести все деньги из страны и укрыться от правосудия до момента краха пирамиды. По словам эксперта, даже те участники, которые «вовремя» успели выйти из пирамиды, сталкиваются впоследствии с проблемами.

Кроме того, Лазарева отметила, что в экспертном сообществе обсуждается инициатива привлечения медийных личностей к субсидиарной ответственности за рекламирование финансовых пирамид, поскольку таких людей считают лидерами мнения.

«Началась эта дискуссия после ряда скандалов со звёздами и блогерами, рекламировавшими печально-известную пирамиду “Кэшбери” (существовала с 2011 (по другим данным с 2013) года по ноябрь 2018 год — ред.). Поскольку знаменитости воспринимаются в обществе лидерами общественного мнения, они должны нести ответственность и хотя бы частично возмещать потери вовлечённых ими фанатов», — рассказала Лазарева.