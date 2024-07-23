Дело в молодых: число самозанятых до 18 лет выросло в полтора раза

Количество самозанятых в возрасте до 18 лет в 2023 году составило почти 150 тыс. человек — это в полтора раза больше, чем было в 2022-м. Наиболее актуальные сводные данные «Известиям» предоставили в ФНС. В основном молодые люди работают в сфере услуг: официантами, курьерами, а также в SMM и дизайне. Положительная динамика объясняется желанием подростков быть финансово независимыми, полагают эксперты. Кроме того, их занятость постепенно выходит из тени. Привлечение молодежи особенно актуально в условиях дефицита на рынке труда. Сохранится ли такая тенденция — в материале «Известий».