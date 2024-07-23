ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых

Центральный банк Турции на заседании во вторник, 23 июля, сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Турецкий ЦБ указал, что в июне было зафиксировано заметное снижение базовой инфляции. В июле регулятор ожидает временного ускорения инфляции под влиянием во многом немонетарных факторов, однако этот рост, согласно прогнозу, будет носить ограниченный характер. Как отметил регулятор, последние данные подтверждают, что внутренний спрос хотя и остается на проинфляционном уровне, но продолжает замедляться.
Принимая во внимание отложенный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, регулятор будет принимать решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.
Все опрошенные Bloomberg экономисты ожидали, что регулятор Турции сохранит целевой показатель на уровне 50% на заседании во вторник. Крупные банки, в том числе Deutsche Bank и Goldman Sachs, прогнозируют, что ставки в Турции снизятся до конца этого года. В Deutsche Bank полагают, что ставка будет снижена два раза подряд в декабре, в Goldman Sachs ожидают, что первое снижение будет в конце третьего квартала, Barclays прогнозирует такое снижение в ноябре или декабре.
«Любые действия, которые мы предпринимаем в отношении процентных ставок, должны быть выверены таким образом, чтобы достичь целевого показателя инфляции в 2025 году и далее», — сказал глава ЦБ Турции Фатих Карахан в интервью Bloomberg.
Карахан заявил, что ЦБ планирует достичь инфляции в 14% к концу следующего года. В то же время жители Турции ожидают, что через 12 месяцев показатель инфляции составит 71,5%, следует из ежемесячного опроса ЦБ Турции, проведенного в июне.
В июне 2024 года в Турции было зафиксировано ослабление инфляции впервые за восемь месяцев. Так, годовая инфляция снизилась до 71,6% в годовом выражении по сравнению с 75,45% в мае. Об этом сообщил статистический институт Турции Turkstat. Наибольший прирост по сравнению с тем же месяцем предыдущего года наблюдался на рынке услуг в сфере образования — 107,11%. Наименьший рост показали цены на одежду и обувь — 47,84%.
В последний раз ЦБ Турции менял ставку в марте, тогда она была повышена сразу на 500 б.п. после февральской паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.
По данным Trading Economic, в предыдущий раз ставка ЦБ Турции была выше нынешнего значения 22 года назад — в апреле 2002 года она составляла 54%, но уже в мае того же года была снижена до 48%.
С лета 2023 года ЦБ Турции, чтобы замедлить инфляцию, девять раз повышал ставку. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п.
Первое повышение в этом цикле произошло в июне 2023 года, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. В июле 2023 года ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, в августе — до 25%, а в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%, в ноябре — до 40%. В декабре ставка поднялась до 42,5%, в январе 2024 года — до 45%, в марте — до 50%. В апреле, мае, а также в июне ставка была сохранена на прежнем уровне.