Банки начали повышать ставки по вкладам до заседания ЦБ

«Конкуренция за вкладчиков в последние месяцы сильно выросла, что особенно стало заметно, когда крупнейшие банки стали предлагать одни из самых высоких ставок на рынке. Повышение ставок раньше других игроков, очевидно, несет в себе цель перенаправить часть потока средств населения из других банков. Одновременно это может быть направлено и на существующих вкладчиков с целью сохранения лояльности в условиях существенной либерализации переводов по СБП [Системе быстрых платежей ЦБ]», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин (с мая россияне могут переводить через СБП между своими счетами до 30 млн руб. без комиссии). Если 26 июля ЦБ даст жесткий сигнал на следующее заседание, то банки будут и дальше повышать ставки и по кредитам, и по депозитам, отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.