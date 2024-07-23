Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40

Особняком стоит «Яндекс-банк», который в январе-июне увеличил убыток почти в три раза, до 2 млрд рублей. При этом активы банк только с начала года нарастил более чем вдвое, до 77,9 млрд рублей. Убытки его представитель связал с расходами на «стратегические инвестиции в новые технологии, инфраструктуру, расширение команды, маркетинг и другие направления, что требует существенных операционных расходов». «Мы планируем и дальше продолжать инвестиции в развитие финтех-продуктов», — указал он, напомнив, что у банка высокий уровень достаточности капитала, адекватная оценка риск-профиля, а также позиция по фондированию и ликвидности.