Жилой фронт: аренда квартир в России за год подорожала на 40%

— Когда мы рассуждаем про рынок аренды, важно всегда помнить, что средние цены здесь — показатель весьма условный, — пояснил он. — Редко бывает, что вы живете в съемной квартире и арендная ставка каждый месяц растет на 2−3% вслед за рынком. Когда мы видим повышение, речь идет про цены экспозиции в моменте, они растут в связи с тем, что на рынок выходит мало недорогих вариантов — такие квартиры реже освобождают, снимают быстро, а чаще всего на высоком рынке они буквально переходят из рук в руки и вовсе не попадают в поле зрения аналитиков.