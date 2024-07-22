В Думе поддержали доплату в ₽1,2 тыс. для пенсионеров от 80 лет

Выплату установят в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться. Исключением станут инвалиды с детства I группы, к пенсии которых ежемесячно добавляют выплату в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.
Сейчас ежемесячную компенсационную выплату в размере 1200 ₽ получают неработающие люди, ухаживающие за инвалидом I группы, а также за престарелыми людьми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе.
Как пояснил агентству глава профильного комитета Ярослав Нилов, раньше выплату получал именно ухаживающий человек, а не непосредственно тот, за кем ухаживают. Теперь пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы просто будут получать прибавку к пенсии.
В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получили повышенную пенсию. О том, что фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повысится в два раза, напомнили в Социальном фонде России. По данным ведомства, выплаты получили свыше 4,4 млн пенсионеров. В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составляет 8 134,88 ₽, при достижении 80 лет — 16269,76 ₽