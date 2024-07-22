В Думе поддержали доплату в ₽1,2 тыс. для пенсионеров от 80 лет

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании поддержал поправку о доплате пенсионерам от 80 лет и инвалидам I группы в размере 1200 ₽ к пенсии, сообщает ТАСС. Для выплат не потребуется составлять заявление, они будут зачисляться на счет вместе с пенсией. Ранее доплату направляли ухаживающим людям за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами I группы.