Рублёвое покрытие: более 95% расчетов между РФ и Киргизией идут в нацвалюте

Более 95% расчетов между Москвой и Бишкеком производится в национальных валютах, сообщили «Известиям» в Национальном банке Республики Кыргызстан. Несмотря на угрозы вторичных санкций, товарооборот между двумя странами только растет, а Россия остается одним из основных торговых партнеров не только для Киргизии, но и для региона в целом. Смогут ли в будущем страны перейти к расчету исключительно в рублях, сохранится ли тенденция к укреплению торгового сотрудничества и с какими сложностями может столкнуться регион из-за экономического взаимодействия с Россией — в материале «Известий».