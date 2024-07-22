Путин подписал закон о социальных банковских вкладах для малоимущих граждан

Изменения в закон «О банках и банковской деятельности» предусматривают создание двух новых банковских продуктов в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Получатели мер социальной поддержки получат возможность открывать один социальный банковский вклад на сумму до 50 тыс. рублей и один социальный банковский счет. Банки не смогут отказать в предоставлении данных услуг в случае соответствия граждан необходимым условиям.
Закон о социальных банковских вкладах и счетах 9 июля приняла Госдума, а 17 июля одобрил Совет Федерации. Он вступит в силу с 1 июля 2025 года в отношении системно значимых банков и с 1 января 2027 года в отношении всех остальных.
Ранее, 7 июля, эксперт Эльман Мехтиев в беседе с «Известиями» назвал вложение средств в депозиты эффективным способом формирования финансовой «подушки безопасности». По мнению специалиста, основной принцип заключается в том, чтобы средства были легко доступными в случае необходимости. В этих целях Мехтиев посоветовал открывать несколько депозитов или один пополняемый и помнить о лимитах по их страхованию по закону.