Путин подписал закон о социальных банковских вкладах для малоимущих граждан

Ранее, 7 июля, эксперт Эльман Мехтиев в беседе с «Известиями» назвал вложение средств в депозиты эффективным способом формирования финансовой «подушки безопасности». По мнению специалиста, основной принцип заключается в том, чтобы средства были легко доступными в случае необходимости. В этих целях Мехтиев посоветовал открывать несколько депозитов или один пополняемый и помнить о лимитах по их страхованию по закону.