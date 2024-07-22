Названы регионы-лидеры по развитию ипотечного кредитования

В текущем году лидером рейтинга второй год подряд является Республика Тыва. В этом регионе выдача ипотеки выросла в 2,4 раза за год, что позволило ему сохранить лидирующие позиции. При этом объем выданных ипотечных кредитов за этот же период вырос в 1,8 раза. В Республике Тыва 130 человек среди экономически активного населения из тысячи взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это в пять раз больше, чем в среднем по стране и в 24 раза больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку.