На полку прибыло: в Госдуме обсудят законопроект о сбыте урожая фермеров

Сегодня в большинстве случаев под понятие «агроагрегатор» подойдут сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Согласно открытым данным Росстата, в 2023 году их насчитывалось почти 5 тыс. Для их развития в стране уже созданы необходимые условия: как рассказали «Известиям» в Минсельхозе, за прошлый год их грантовая поддержка составила около 585 млн рублей. Средний размер одного гранта — 17,73 млн. Кооперативы могут потратить эти деньги на покупку спецтранспорта для перевозки продукции, автовозов-рефрижераторов, прилавков или холодильных витрин. С 2024 года для них введен еще один новый вид государственной поддержки — до 10 млн рублей для начинающих кооперативов.