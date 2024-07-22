Минфину по силам выполнить годовой план заимствований, заявил эксперт

«Минфин обычно не меняет объявленные параметры квартальных планов после начала их реализации. В текущих условиях выполнение квартального плана кажется затруднительным, но выполнение годового плана может быть более реалистичным … Увеличенный до 1,5 триллиона рублей план на третий квартал 2024 года выполнен на текущий момент всего на 7,5%, и для его успешного выполнения необходимо размещать почти по 139 миллиарда рублей в течение каждой оставшейся недели», — считает Ермак.