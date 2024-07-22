Ивлеева погасила долг более чем в 11,3 млн рублей после ареста квартиры и Lamborghini

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники, жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Оскорбленные проведением вечеринки стали требовать компенсации через суд как от Ивлеевой, так и от заведения.