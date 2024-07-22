Ивлеева погасила долг более чем в 11,3 млн рублей после ареста квартиры и Lamborghini

«Сотрудник ведомства вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении установленного имущества: нескольких земельных участков, квартиры и транспортного средства марки Lamborghini. А также наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах должницы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате принятых мер Ивлеева оплатила всю сумму долга.
Ранее, 17 июля, стало известно, что ФССП России открыла против блогера исполнительное производство из-за неуплаты налогов на сумму 11 352 875 рублей. Из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) счета принадлежащей ей компании заблокированы с начала июня.
Еще в декабре сообщалось, что гостей скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой проверят на неуплату налогов. Сообщалось, что сотрудники ФНС могут организовать проверку компаний блогера «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск». По данным «Известий», Ивлеева переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на подругу Анну Самакову, передав компанию в ее полное владение.
«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники, жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Оскорбленные проведением вечеринки стали требовать компенсации через суд как от Ивлеевой, так и от заведения.