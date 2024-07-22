Глава «Нафтогаза» заявил о сохранении объемов транзита нефти без ЛУКОЙЛа

22 июля глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве ЕК после блокировки Киевом транзита нефти ЛУКОЙЛа. По его словам, у Еврокомиссии есть три дня на ответ. Если консультации не дадут результата, Будапешт и Братислава намерены обратиться в суд, сообщил Сийярто.