Финансовый пенальти: европейским клубам грозит кризис доходов

В Англии, где клубы зарабатывают на ТВ чуть ли не больше, чем в остальной Европе, вместе взятой, ситуация долгое время была безоблачной. Даже аутсайдеры Английской премьер-лиги подчас получают больше, чем лидеры в той же Франции или Италии. Но и здесь есть неприятные звоночки. Новое соглашение с телевизионщиками, которое вступит в силу с сезона 2025/26, предполагает около 6,7 млрд (7,7 млрд евро) фунтов стерлингов за четыре года. Для сравнения: текущие выплаты предусматривают 5 млрд фунтов за три года. То есть на сезон сумма получается плюс-минус та же. И это уже чуть меньше, чем щедрая сделка, заключенная со Sky и BT, британскими телегигантами, в середине 2010-х годов, когда английские клубы получали 5,1 млрд фунтов на протяжении трех лет. Стоит добавить в уравнение общую инфляцию (плюс специфическую инфляцию цен на игроков), и получается, что реальные доходы клубов от телевидения не то что не растут, а уже довольно заметно падают.