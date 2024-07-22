Эксперты предсказали первое за семь месяцев повышение ключевой ставки

Инфляционные ожидания и текущая оценка инфляции в мае и июле выросли меньше чем на 100 б.п., и повышение ставки до 17% годовых компенсирует эту динамику, считает Вайсберг. «Второй момент — скорее всего, к заседанию ЦБ по-прежнему не будут доступны обновленные данные по расходам федерального бюджета на 2025-й и последующие годы. Поэтому так же, как и в июне, регулятор может сослаться, что ему необходимо больше данных для определения пикового уровня ставки, на который нужно выходить сейчас», — добавляет эксперт. При повышении ставки в июле на 100 б.п. Вайсберг допускает дополнительные раунды ужесточения в сентябре и октябре.