Банкротящаяся «дочка» Oracle в России не заплатила ни одному кредитору

Конкурсная масса будет наполняться минимум один-два года, считает советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Владимир Клименко. По его словам, головная компания Oracle могла запретить своей российской «дочке» производить любые выплаты, что стало поводом для ее активного сопротивления в суде. «Речь не только об Oracle, но и обо всех должниках, которые не хотят платить: они оценивают риски, связанные с неуплатой долга, ниже, чем саму сумму задолженности. В случае возникновения дела о банкротстве для них это будет означать меньший убыток и ущерб, чем, если они платили это все в установленном порядке», — отметил он.