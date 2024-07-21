Пик жары пройден: экономика России начинает охлаждаться

Если же брать данные за II квартал, то инвестиционная активность компаний продолжала расширяться, хотя и меньшими темпами, чем в I квартале. Предприятия ожидают замедления роста в следующие три месяца. По-прежнему низкими были показатели обеспеченности работниками, которые установили минимум за весь период наблюдений. Стоит, однако, отметить, что произошло некоторое падение спроса на рабочую силу. Планы по дальнейшему расширению персонала предприятий сохранились, но их оценочный уровень отступил от максимумов. Тогда как именно спрос на труд, как правило, реагирует с опережением экономической конъюнктуры.