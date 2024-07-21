Отельер рассказал о схеме мошенничества с «чиновником из АП»

«Чиновник из АП» стал настаивать на срочной встрече, отельер объяснил, что неделю будет в Берлине и предложил встретиться после своего возвращения в Петербурге. Но собеседник сказал, что надо встретиться в Москве. Теймурханлы объяснил, что лучше будет сначала созвониться, обсудить какие-то подробности, а потом уже встречаться лично. «Чиновник из АП» «мялся», но согласился. Они договорились о времени, разговор вроде бы подошел к концу, но тут собеседник задал «деликатный» вопрос. Он сказал о существовании одного проекта, который «курирует лично Антон Эдуардович» — фамилию он не назвал, было ясно, что речь о главе АП Вайно. Теймурханлы отметил, что это было «психологическим трюком».