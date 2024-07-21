Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями

Параллельно с расследованием против Nestle во Франции продолжается еще один скандал, связанный с загрязнением воды. За месяц до проведения Олимпийских игр в Париже власти зафиксировали высокий уровень содержания двух видов фекальных бактерий, в том числе кишечной палочки, в реке Сена, где должны пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. Это явление объяснили интенсивными дождями, большим количеством сточных вод и недостаточным уровнем солнечного света. Чтобы доказать безопасность Сены, в ней искупались мэр Парижа Анн Идальго, глава оргкомитета Игр и трехкратный олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге.