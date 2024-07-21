Киев запросил аварийную помощь у четырех стран ЕС из-за дефицита электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в июне говорил, что импортировать электроэнергию Украине придется как минимум до начала зимы, чтобы сбалансировать систему. Предстоящая зима будет «самой сложной» для украинцев, предупреждал исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.