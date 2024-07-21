Ипотечные квартиры сократились втрое

Первое место в рейтинге занял Омск, где при тех же ежемесячных платежах, что в 2019 году при покупке квартиры площадью 35 кв. м, сейчас можно приобрести лишь 7 кв. м. На втором месте — Нижний Новгород и Краснодар, где с теми же платежами можно купить 8 кв. м. На третьем — Самара и Ростов-на-Дону, где можно купить 9 кв. м.