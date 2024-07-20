В Минтрансе назвали сроки начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

14 апреля президент России Владимир Путин заявил, что планы по строительству ВСМ Москва — Петербург и созданию седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции будут реализованы на самом высоком уровне. Магистраль между Москвой и Северной столицей президент назвал флагманским этапом данной деятельности. Он напомнил, что ВСМ пройдет по территории шести субъектов РФ, где проживает примерно 20% населения страны — около 30 млн человек.