Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил об отсутствии связей с Россией

15 февраля совет директоров головной нидерландской компании единогласно одобрил продажу российского «Яндекса». На тот момент говорилось, что сделка заключена на сумму 475 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что согласования по сделке продолжаются и очередное собрание назначено на 7 марта 2024 года. Кроме того, известно, что «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы, за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.