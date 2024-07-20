Евросоюз увеличил закупки рыбы из России до максимума с начала года

Более половины европейского импорта приходится на рыбное филе, при этом стоимость этих поставок осталась на уровне 32,7 миллиона евро. Закупки замороженной рыбы выросли на 13% — до 22 миллионов евро. Сильнее всего увеличились поставки сушеной рыбы или рыбы в рассоле — в 3,1 раза, до 8,8 миллиона евро.