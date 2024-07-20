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Евросоюз увеличил закупки рыбы из России до максимума с начала года

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Евросоюз четвертый месяц подряд наращивает ввоз рыбы из России — в мае он вырос до максимальных с начала года 65 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных евростата.

Источник: © РИА Новости

Россия в конце весны продала в ЕС 17,9 тысячи тонн рыбы на 65 миллионов евро, что больше апрельского экспорта на 15% в физическом и 16% в денежном выражении.

Более половины европейского импорта приходится на рыбное филе, при этом стоимость этих поставок осталась на уровне 32,7 миллиона евро. Закупки замороженной рыбы выросли на 13% — до 22 миллионов евро. Сильнее всего увеличились поставки сушеной рыбы или рыбы в рассоле — в 3,1 раза, до 8,8 миллиона евро.

Интересно, что в мае после перерыва на два месяца возобновились поставки моллюсков — на 947 тысяч евро.

Главным покупателем российской рыбы в мае были Нидерланды с 18,5 миллиона евро, а сильнее всего увеличила закупки Португалия — в 3,9 раза, до 13 миллионов.

Россия по итогам месяца стала девятым крупнейшим поставщиком рыбы в Евросоюз, поднявшись за месяц на одну позицию. Основными экспортерами остаются Норвегия (654 миллиона евро), а также Великобритания (152,5 миллиона) и Марокко (117 миллионов).