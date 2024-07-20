Ефимов: малый и средний бизнес приобрел у Москвы 240 объектов недвижимости

«С начала года представители малого и среднего бизнеса по праву преимущественного выкупа арендуемых у города помещений приобрели 240 объектов недвижимости общей площадью свыше 38 тысяч квадратных метров. Это почти в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2023 года, когда с субъектами МСП было заключено 164 договора купли-продажи», — приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Предприниматели, арендующие у города недвижимость не менее года и внесенные в реестр субъектов МСП, могут ее выкупить. Уточняется, что чаще всего такая недвижимость используется инвесторами для торговли и в сфере услуг, что помогает развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места.
Из всех договоров 46% было заключено по объектам в центре, на юге и западе Москвы — это около 17,6 тысячи квадратных метров.
«Субъекты МСП могут выкупить у города уже используемую ими коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. В этом случае бизнес вправе приватизировать помещение сразу или в рассрочку с ежемесячными или ежеквартальными выплатами. Последний вариант выбирает подавляющее большинство предпринимателей: в первом полугодии 2024 года они выкупили с использованием рассрочки 233 объекта общей площадью 37 тысяч квадратных метров», — приводятся слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана.
Перечень имущества для передачи субъектам МСП находится на портале mos.ru — это более 1,1 тысячи объектов нежилого фонда общей площадью до 130 тысяч квадратных метров.