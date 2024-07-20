Ефимов: малый и средний бизнес приобрел у Москвы 240 объектов недвижимости

Предприниматели, арендующие у города недвижимость не менее года и внесенные в реестр субъектов МСП, могут ее выкупить. Уточняется, что чаще всего такая недвижимость используется инвесторами для торговли и в сфере услуг, что помогает развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места.