В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран

Документ вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря включительно.
Так, ставка ввозных таможенных пошлин на:
- желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье из этих государств составит 35 процентов;
- какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и так далее — 0,6 евро за килограмм;
- шоколадные конфеты — 0,73 евро за килограмм;
- печенье, покрытое шоколадом, и вафли разных видов — 0,35 евро за килограмм;
- другие виды печенья — 35 процентов.
Кроме того, в перечень товаров с повышенной ввозной пошлиной включили свинцовые аккумуляторы. Сбор на эти изделия составит 35 процентов.
Ранее в этот список также попали вина, пиво, парфюмерная и гигиеническая продукция, бытовая химия, обои, фанера и оружие из недружественных стран.