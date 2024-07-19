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В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство повысило пошлины на некоторые кондитерские изделия из недружественных стран, следует из постановления на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: Freepik

Документ вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря включительно.

Так, ставка ввозных таможенных пошлин на:

  • желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье из этих государств составит 35 процентов;
  • какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и так далее — 0,6 евро за килограмм;
  • шоколадные конфеты — 0,73 евро за килограмм;
  • печенье, покрытое шоколадом, и вафли разных видов — 0,35 евро за килограмм;
  • другие виды печенья — 35 процентов.

Кроме того, в перечень товаров с повышенной ввозной пошлиной включили свинцовые аккумуляторы. Сбор на эти изделия составит 35 процентов.

Ранее в этот список также попали вина, пиво, парфюмерная и гигиеническая продукция, бытовая химия, обои, фанера и оружие из недружественных стран.