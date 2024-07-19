В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2025 году

«Страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды. С 1 февраля 2025 года на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля», — сообщила Бессараб.
Она добавила, что пенсии работающих пенсионеров в 2025 году будут индексироваться по тем же правилам, что и для неработающих.
«Самое, наверное, главное, что процент индексации будет не ниже, чем рост инфляции по предыдущему году. Именно поэтому первая индексация будет 1 февраля, чтобы правильно оценить не прогнозное значение, а именно реальное значение за предыдущий год, реальное значение инфляции», — пояснила парламентарий.
С 1 апреля по-прежнему будут индексироваться социальные пенсии, сказала она.
Бессараб напомнила, что с 1 октября 2024 года после индексации военных пенсий денежное довольствие пенсионеров составит 89,32%, «что в принципе отделяет на чуть более чем 10 баллов от стопроцентной индексации».
«Мы должны были по законодательству достигнуть к этому моменту роста 78%, поэтому 89,32 — это достаточно большой рывок вперед. И тем не менее, я думаю, что останавливаться мы не будем, и денежное довольствие пенсионеров военных вырастет на реальное значение инфляции и в 2025 году», — считает она.
Кроме того, в 2025 году увеличат дополнительно пенсии работающим пенсионерам на тот уровень пенсионных коэффициентов, который был достигнут за предыдущий год работы, уточнила Бессараб.
«Здесь нужно отметить, что по-прежнему еще действует ограничительное законодательство, то есть, если работающие трудоспособного возраста могут повысить максимально на 10 баллов свою пенсию за предыдущий год работы — это высокооплачиваемые достаточно специалисты, то работающие пенсионеры ограничиваться вынуждены тремя баллами», — заключила депутат.