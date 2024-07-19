В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2025 году

«Мы должны были по законодательству достигнуть к этому моменту роста 78%, поэтому 89,32 — это достаточно большой рывок вперед. И тем не менее, я думаю, что останавливаться мы не будем, и денежное довольствие пенсионеров военных вырастет на реальное значение инфляции и в 2025 году», — считает она.