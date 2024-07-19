Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы

Мировой экспорт пшеницы в прошлом сельхозгоду достиг 211,7 миллиона тонн против 208,7 миллиона годом ранее. Второе место по экспорту этого вида зерна занимает Евросоюз, чьи поставки выросли на 0,7% — до 35,3 миллиона тонн, а доля сократилась с 16,8% до 16,7%. Тройку лидеров замыкает Канада, откуда экспорт уменьшился за год на 3% — до 25 миллионов тонн, а доля — с 12,3% до 11,8%.