Разработчик CrowdStrike потерял более $13 млрд капитализации после сбоя

19 июля по всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Как пишет Register, это связано с ошибкой в обновлении антивируса от CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Издание, со ссылкой на сообщение компании, пишет, что возникшая ошибка связана с датчиком Falcon Sensor.