Разработчик CrowdStrike потерял более $13 млрд капитализации после сбоя

Акции поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike, чье программное обеспечение стало причиной глобального сбоя, в ходе торгов на премаркете NASDAQ рухнули в 12:09 мск на 16,5%, до $287,3. По итогам основной торговой сессии 18 июля капитализация компании, согласно данным TradingView, составила $83,48 млрд.
К 12:09 мск падение котировок замедлилось до 13,57%, акции торговались по $296,5.
19 июля по всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Как пишет Register, это связано с ошибкой в обновлении антивируса от CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Издание, со ссылкой на сообщение компании, пишет, что возникшая ошибка связана с датчиком Falcon Sensor.
Falcon Sensor — это система безопасности, которая, по утверждению CrowdStrike, блокирует кибератаки.
«CrowdStrike известно о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с Falcon Sensor», — заявили в разработавшей антивирус компании.
В Microsoft признали, что с вечера четверга 18 июля, некоторые пользователи могут не иметь доступа к различным приложениям и службам Microsoft 365.
«Предварительная основная причина: изменение конфигурации в части наших внутренних рабочих нагрузок Azure вызвало перебои между ресурсами хранилища и вычислений, что привело к сбоям подключения, которые повлияли на нижестоящие службы Microsoft 365, зависящие от этих подключений», — говорится в сообщении Microsoft.
Компания сообщила, что наблюдает «улучшение доступности сервисов в нескольких приложениях и сервисах Microsoft 365» и продолжает устранять возникшую проблему.
Глобальный сбой затронул работу авиакомпаний, аэропортов, СМИ, больницы, банки по всему миру. Лондонская фондовая биржа сообщила о проблемах в работе на фоне глобального сбоя, пользователи сообщают о проблемах у Lloyds Bank, у платежных систем Visa и Mastercard.
В России пока не было случаев сбоя в работе систем от Microsoft. В Минцифры отметили, что российские аэропорты не сообщали о сбоях. Там подчеркнули, что глобальный сбой систем Windows демонстрирует необходимость отказа от иностранного программного обеспечения на критических объектах.