Производители попросили продлить действие цен на дефицитные лекарства

Также производители просят при проведении экономического анализа ФАС не учитывать отпускные цены производителей, чьи препараты занимают менее 10% рынка. В АМФП пояснили, что сейчас при анализе служба учитывает все цены на рассматриваемые препараты, зарегистрированные в референтных странах, независимо от того, поставляются ли они в Россию или нет. При этом в такой ситуации ФАС может отказать в повышении цены, так как увидит цены меньше в других странах, хотя они могут не иметь никакого отношения к поставкам на российский рынок и, соответственно, никак не влиять на устранение дефицита, указали в ассоциации.