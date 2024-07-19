Понять и растить: эксперты ожидают повышение ключевой ставки до 18%

Решение регулятора поддержит рубль и сделает вклады еще привлекательнее, но в перспективе создает риски сокращения экономики РФ, полагают эксперты. Как на рост ключевой отреагируют ставки по кредитам и фондовый рынок — в материале «Известий».
На сколько ЦБ повысит ключевую ставку
ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, по итогам заседания 26 июля. Такой сценарий считают наиболее вероятным 13 из 22 опрошенных «Известиями» аналитиков и участников рынка. Более того, трое экспертов допустили ее рост сразу до 19−20%. Треть опрошенных аналитиков полагают, что ставка ЦБ может увеличиться до 17−18%. И лишь два аналитика сочли повышение ключевой на 1 п.п. основным вариантом прогноза.
Основная причина вероятного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) — существенное отклонение инфляции вверх от последнего прогноза ЦБ, пояснила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Регулятор ожидал роста цен на 4,3−4,8% к концу года, но уже к 8 июля показатель достиг 4,68%. В июне инфляция несколько замедлилась — до 0,64% относительно мая, но всё равно была весьма высокой для этого времени года, уточнила она. По ее словам, для достижения таргета ЦБ (4%) месячные значения роста цен должны быть вдвое ниже.
Из-за дефицита кадров на фоне рекордно низкой безработицы (2,6% в мае) зарплаты продолжают повышаться высокими темпами, добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По данным Росстата, в апреле они выросли на 17% в годовом выражении.
Рост доходов россиян также влияет на спрос в экономике, а через него — на стоимость товаров и услуг, пояснил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он уточнил: из-за притока средств население может потреблять много даже в условиях высоких ставок по депозитам, которые должны наращивать норму сбережения и сокращать потребление.
Помимо того, появились дополнительные инфляционные риски, связанные со снижением импорта из-за усложнения расчетов, добавил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
— Мы полагаем, что ЦБ существенно повысит прогноз средней ключевой ставки на среднесрочную перспективу, — отметила Ольга Беленькая.
В пользу ужесточения ДКП говорит и то, что высоким ставкам не удалось охладить рынок кредитования, который показывает высокие темпы роста, считает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.
Как рост ключевой ставки повлияет на экономику РФ.
Из-за роста ключевой кредитные организации продолжат улучшать условия по вкладам, что сделает этот инструмент еще более привлекательным для клиентов, подчеркнул Богдан Зварич из «Банки.ру».
Некоторые участники рынка начали повышать ставки по депозитам даже до решения ЦБ — уже сейчас доходность по таким продуктам достигает 18−19% годовых, уточнил Михаил Васильев из Совкомбанка. С другой стороны, после решения регулятора кредиты могут подорожать на сопоставимую величину — брать ссуды точно лучше сейчас, чем после 26 июля, подчеркнул эксперт.
— Повышение ставки до 18% уже в основном учтено рынком. Однако возможно некоторое увеличение доходностей ОФЗ с фиксированным купоном, — заявил Игорь Рапохин из «Сбера».
Для фондового рынка рост ключевой — негативный фактор, поскольку из-за этого продолжится отток ликвидности из акций в облигации и депозиты, отметил глава отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Александр Угрюмов. Уже в июне приток средств на Мосбиржу сократился почти на треть, в то время как «Сбер» отчитался о рекордном объеме привлеченных средств на вклады.
При этом для инвесторов важнее будет не решение по ставке, а изменения среднесрочного прогноза регулятора, пояснил глава управления аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. В нем будут отражены ожидания ЦБ по среднему значению ключевой ставки, росту ВВП, импорту и экспорту РФ.
Повышение ключевой также должно поддержать курс рубля в среднесрочной перспективе, отметил Михаил Васильев. Он пояснил: этому будет способствовать рост привлекательности сбережений в российской валюте. В III и IV кварталах рубль будет стоить в среднем 89 за доллар, 97 за евро и 12,2 за юань.
Рост ключевой должен повлиять на темпы инфляции, считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. На фоне увеличения ставки до 18% уже к концу года рост цен может существенно снизиться, а необходимость ужесточения ДКП сократится.
Кредитование должно охладиться из-за корректировки программ льготной ипотеки, что поддержит ЦБ в борьбе с инфляцией, отметил Андрей Ванин из «Газпромбанк Инвестиции». Так, с 1 июля завершилась массовая программа под 8%, а с 11 июля Минфин ужесточил условия по семейной ипотеке.
Помимо того, падает влияние и других проинфляционных факторов, добавил он. Рост зарплат замедляется, а приток средств на депозиты превышает рост кредитования. Исходя из этого можно рассчитывать на скорое замедление инфляции, а грядущее повышение ставки будет последним в цикле ужесточения ДКП, считает эксперт.
— Рыночный консенсус ожидает инфляцию по итогам года выше 6%, — заявил Михаил Васильев.
Дальнейшее увеличение ключевой (после 26 июля) создает риски избыточного замедления экономики РФ и даже создает риски рецессии, считает Ольга Беленькая из «Финама».
ЦБ приходится компенсировать высокой ставкой факторы разгоны цен, которые не находятся под его контролем, отметила эксперт. Чтобы упростить борьбу с инфляцией, важна нормализация бюджетной политики и сокращение льготных программ кредитования, добавила она.