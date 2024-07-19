Понять и растить: эксперты ожидают повышение ключевой ставки до 18%

Основная причина вероятного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) — существенное отклонение инфляции вверх от последнего прогноза ЦБ, пояснила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Регулятор ожидал роста цен на 4,3−4,8% к концу года, но уже к 8 июля показатель достиг 4,68%. В июне инфляция несколько замедлилась — до 0,64% относительно мая, но всё равно была весьма высокой для этого времени года, уточнила она. По ее словам, для достижения таргета ЦБ (4%) месячные значения роста цен должны быть вдвое ниже.