Письмо несчастья: мошенники стали обманывать руководство компаний с помощью фишинга

Письма мошенников нередко могут выглядеть официально и вызывать доверие у руководителей компаний, согласен эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Роман Деденок. В результате человек может не заподозрить обмана и передать письмо подчиненным. А это, в свою очередь, может привести к переходу сотрудников по вредоносным ссылкам. Не исключен и вариант заражения компьютера вредоносным ПО.