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Мосбиржа возобновит торги фьючерсами и опционами на акции «Яндекса»

Московская биржа возобновит торги фьючерсами и премиальными опционами на акции российской компании «Яндекс» (YDEX) с 25 июля. Об этом говорится в сообщении компании.

Источник: Reuters

Параметры фьючерсного контракта на акции «Яндекса»:

  • Короткий код контракта — YD;
  • Код базового актива — YDEX (ISIN RU000A107T19);
  • Лот — 1 акция;
  • Минимальный шаг цены — ₽1;
  • Стоимость минимального шага цены — ₽1.

Параметры премиального опциона:

  • Код базового актива — YDEX;
  • Лот контракта — 1;
  • Минимальный шаг цены — ₽0,01;
  • Стоимость минимального шага цены — ₽0,01.

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в сентябре и декабре 2024 года. Мосбиржа обратила внимание на изменение наименования базисного актива, короткого кода и лота фьючерсного и опционного контракта в связи с проведенной редомициляцией компании.

Российская компания «Яндекс» получила листинг на бирже 1 апреля. Акции компании будут торговаться под тикером YDEX. С 8 июля биржа включила акции «Яндекс» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Биржа предварительно планирует начать торги акциями российского «Яндекса» 24 июля. Бумаги будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях в режиме Т+.

Опционы — это контракты, которые дают инвестору право купить или продать базовый актив в определенный момент по заранее установленной цене. В премиальных опционах инвестор платит премию — цену опциона — один раз. Ее размер зависит от спроса на опцион и стоимости базового актива, например акции, валюты и т. д.

Фьючерсы — контракты, согласно которым продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки.

В феврале нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российских активов. В марте собрание акционеров нидерландской Yandex N.V. одобрило продажу российского бизнеса компании консорциуму инвесторов. Основным владельцем новой компании стал ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Сумма сделки составила ₽475 млрд (приблизительно $5,2 млрд).

МКПАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области, стала новой головной компанией группы. Российский «Яндекс» сохранил бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Новая холдинговая компания консолидирует более 95% выручки и около 95% активов и сотрудников группы.

С 14 июня торги бумагами нидерландской компании Yandex N.V. (YNDX) были ограничены. С 10 июля акции исключены из первого уровня списка, а торги ими прекращены.