Мосбиржа возобновит торги фьючерсами и опционами на акции «Яндекса»

Российская компания «Яндекс» получила листинг на бирже 1 апреля. Акции компании будут торговаться под тикером YDEX. С 8 июля биржа включила акции «Яндекс» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Биржа предварительно планирует начать торги акциями российского «Яндекса» 24 июля. Бумаги будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях в режиме Т+.