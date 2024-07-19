Мосбиржа возобновит торги фьючерсами и опционами на акции «Яндекса»

Параметры фьючерсного контракта на акции «Яндекса»:
- Короткий код контракта — YD;
- Код базового актива — YDEX (ISIN RU000A107T19);
- Лот — 1 акция;
- Минимальный шаг цены — ₽1;
- Стоимость минимального шага цены — ₽1.
Параметры премиального опциона:
- Код базового актива — YDEX;
- Лот контракта — 1;
- Минимальный шаг цены — ₽0,01;
- Стоимость минимального шага цены — ₽0,01.
К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в сентябре и декабре 2024 года. Мосбиржа обратила внимание на изменение наименования базисного актива, короткого кода и лота фьючерсного и опционного контракта в связи с проведенной редомициляцией компании.
Российская компания «Яндекс» получила листинг на бирже 1 апреля. Акции компании будут торговаться под тикером YDEX. С 8 июля биржа включила акции «Яндекс» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Биржа предварительно планирует начать торги акциями российского «Яндекса» 24 июля. Бумаги будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях в режиме Т+.
Фьючерсы — контракты, согласно которым продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки.
В феврале нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российских активов. В марте собрание акционеров нидерландской Yandex N.V. одобрило продажу российского бизнеса компании консорциуму инвесторов. Основным владельцем новой компании стал ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Сумма сделки составила ₽475 млрд (приблизительно $5,2 млрд).
МКПАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области, стала новой головной компанией группы. Российский «Яндекс» сохранил бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Новая холдинговая компания консолидирует более 95% выручки и около 95% активов и сотрудников группы.
С 14 июня торги бумагами нидерландской компании Yandex N.V. (YNDX) были ограничены. С 10 июля акции исключены из первого уровня списка, а торги ими прекращены.