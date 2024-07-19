Минфин предложил повысить ставку по Арктической ипотеке

В этих регионах вряд ли стоит ожидать перегрева рынка недвижимости даже при действующих мерах, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он отметил, что строительство жилья на этих территориях действительно удалось запустить, однако добиться поставленных целей еще не получилось, потому что в субъектах остается острый дефицит рабочих кадров.