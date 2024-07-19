Инвесторы Китая избавились от рекордного количества акций и облигаций США

Китайские фонды в мае продали американские долгосрочные ценные бумаги на рекордную сумму $42,6 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов США. Среди этих бумаг — казначейские, облигации и долговые обязательства других ведомств США, а также корпоративные и другие облигации и акции. Продажи с января по май 2024 года составили $79,7 млрд, что также стало рекордным показателем за этот период.
Более половины продаж пришлось на казначейские облигации, за ними следуют долговые обязательства иных ведомств и акции.
По мнению инвестиционного стратега Global X Management Co. в Сиднее Билли Люна, китайские инвесторы могли продавать американские ценные бумаги для снижения риска из-за неопределенности вокруг президентских выборов в США.
Кроме того, по его мнению, к сокращению долларовых активов США могла привести политическая повестка.
Как пишет Bloomberg, Китай является одним из крупнейших иностранных держателей казначейских облигаций. Рост китайско-американской напряженности подпитывает слухи о том, что Пекин может вывести активы США из своих золотовалютных резервов. Такой шаг может привести к обвалу цен облигаций, отмечает агентство.
«У китайских инвесторов есть веские причины диверсифицировать инвестиции, отказавшись от американских активов, учитывая переоцененный доллар США, высокую оценку акций США по сравнению с китайскими акциями и возросшую потребность инвесторов в ликвидности в связи с сокращением заемных средств», — цитирует Bloomberg макростратега DBS Bank Вэй Лян Чана.
В мае основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус выделил акции китайских технологических компаний в качестве привлекательных для инвестирования. Мобиус увидел шанс на восстановление китайского фондового рынка в принятых властями КНР мерах по поддержке сектора недвижимости. При этом он отметил, что китайский фондовый рынок в этом году не превзойдет индийский, который, по мнению Марка Мобиуса, остается наиболее предпочтительным рынком для инвестирования.