Инвесторы Китая избавились от рекордного количества акций и облигаций США

Китайские фонды в мае продали американские долгосрочные ценные бумаги на рекордную сумму $42,6 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов США. Среди этих бумаг — казначейские, облигации и долговые обязательства других ведомств США, а также корпоративные и другие облигации и акции. Продажи с января по май 2024 года составили $79,7 млрд, что также стало рекордным показателем за этот период.