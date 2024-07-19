Глобальный IT-сбой не повлиял на работу платежной системы «Мир»

Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
«Сегодняшний сбой никак не повлиял на работу НСПК, все системы и сервисы работают штатно», — сказали в пресс-службе НСПК.
НСПК — оператор платежной системы «Мир», создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.