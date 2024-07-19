ФНС разъяснила, как новые ставки НДФЛ повлияют на налоговые инвествычеты

Сумма возврата по ежегодному налоговому вычету для россиян, инвестирующих через ИИС-3 (индивидуального инвестиционного счета), участвующих в ПДС (программе долгосрочных сбережений) и НПО (негосударственном пенсионном обеспечении), с 2025 года продолжит зависеть от ставки, по которой уплачивался налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это подтвердили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
Сейчас максимальные возвращаемые суммы по налоговому вычету с совокупных взносов по ИИС и ПДС в размере ₽400 тыс. составляют ₽52 тыс. для тех, кто платил НДФЛ по ставке 13%, и ₽60 тыс. — для тех, кого облагали налогом по ставке 15%.
«Начиная с 1 января 2025 года к основной налоговой базе применяются ставки в зависимости от уровня дохода от 13% до 22%. Соответственно, если налогоплательщик, имеющий право на получение налоговых вычетов в размере ₽400 тыс., получает доход, облагаемый по ставке 22%, то фактически сумма налога, подлежащая возврату, составит ₽88 тыс.», — пояснили «РБК Инвестициям» в ФНС.
Налоговые вычеты по долгосрочным сбережениям, как и иные вычеты, применяются к основной налоговой базе, которая включает в себя, например, заработную плату, доходы от аренды и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), по авторским вознаграждениям, доход от предпринимательской деятельности на общем режиме налогообложения, уточнили в ведомстве, подчеркнув, что к налоговой базе по операциям с ценными бумагами указанные налоговые вычеты не применяются. «Поэтому вне зависимости от того, какой доход по операциям с ценными бумагами получен, вычет будет применен к другим доходам», — указали в ФНС.
В пресс-службе Минфина на вопрос о применении ставок к суммам возврата по вычетам не ответили, но напомнили, что с расширением прогрессивной шкалы налогообложения максимальный размер взноса, с которого инвесторы могут получить налоговый вычет, остается неизменным: «Максимальная сумма вычета фиксирована и составляет ₽400 тыс. Эта та сумма, на которую может уменьшаться налогооблагаемая база, вне зависимости от ставки, по которой уплачивается НДФЛ».
С 1 января 2025 года в России начнет действовать новая пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ — вместо двух текущих ставок 13% и 15% их станет пять: 13%, 15%, 18%, 20% и 22% в зависимости от уровня дохода.
Новая шкала выглядит следующим образом:
- 13% при доходах до ₽200 тыс. в месяц (₽2,4 млн в год);
- 15% для части дохода в диапазоне ₽200−416,7 тыс. в месяц (₽2,4−5 млн в год);
- 18% для части дохода в диапазоне ₽416,7 тыс. — ₽1,67 млн в месяц (₽5−20 млн в год);
- 20% для части дохода в диапазоне ₽1,67−4,17 млн в месяц (₽20−50 млн в год);
- 22% при доходах свыше ₽4,17 млн в месяц (₽50 млн в год).
Как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над заданными порогами. При этом участников военной операции на Украине изменения не коснутся. Для работников Крайнего Севера предусмотрено освобождение надбавок к зарплате от повышенного НДФЛ.
Пятиступенчатая шкала НДФЛ не будет применяться к доходам от продажи ценных бумаг и дивидендов, для них по-прежнему будут действовать две ставки 13% и 15%, но пороговая сумма для применения 15% будет снижена с ₽5 млн до ₽2,4 млн.
Какой максимальный возврат можно получить при разных ставках НДФЛ
Повышение ставки НДФЛ со следующего года предполагает увеличенные возвраты по налоговым вычетам для тех, кто будет платить по более высоким ставкам, поясняет главный налоговый эксперт «НДФЛка.ру» Ольга Гукова. «Вернуть можно только уплаченный НДФЛ либо уменьшить вычетом налогооблагаемую базу. Важное замечание, по взносам за 2024 год в ПДС и НПО будут разные вычеты и лимиты. По программе долгосрочных сбережений — ₽400 тыс., по НПО — ₽150 тыс., то есть вернуть деньги можно будет по двум вычетам при наличии таких договоров. А по взносам за 2025 год для этих продуктов будет уже один лимит и единый вычет [₽400 тыс.], и к ним будет добавлен ИИС», — добавляет Гукова.
В Ассоциации владельцев облигаций (АВО) отмечают, что новый федеральный закон о прогрессивной шкале не вносит изменения в пункт 1 ст. 219.2 Налогового кодекса. «Получается, что вычет по ИИС останется из основной базы. Основная база будет облагаться по ставкам 13−15−18−20−22%. Соответственно, автоматом должно получаться, что вычет пройдет исходя из максимальной ставки, имеющейся у этого физлица», — говорит член совета ассоциации инвесторов АВО Алексей Пономарев.
Исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев напоминает, что налоговые базы по ценным бумагам и основная налоговая база разделены и больше не считаются совместно, в каждой будут действовать свои ставки. «Внося средства на ИИС и ПДС, мы по-прежнему в пределах ₽400 тыс. уменьшаем основную налоговую базу. Значит максимальный размер вычета в деньгах может составить ₽400 тыс. * 0,22 = ₽88 тыс.», — приводит расчеты Херсонцев.
О том, что владельцы счетов ПДС смогут вернуть до ₽88 тыс. с ₽400 тыс. взноса ранее также говорил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. «Максимальная сумма возврата налога будет зависеть от ставки, которая применяется к доходу участника. Например, если человек за 2025 год заплатит НДФЛ по ставке 22% и внесет на ПДС-счет ₽400 тыс., то вернуть он сможет ₽88 тыс. В свою очередь, при ставке 13% и аналогичном взносе вернуть получится ₽52 тыс.», — указывал Вестеровский.
Таким образом, по общей логике законодательства и действующей сейчас механике его применения владельцы счетов ИИС-3, ПДС и договоров НПО смогут получить налоговый вычет в размере ₽400 тыс. и заявить к возврату по итогам 2025 года следующие максимальные суммы:
- ₽52 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 13% (при доходах до ₽2,4 млн в год);
- ₽60 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 15% (при доходах ₽2,4−5 млн в год);
- ₽72 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 18% (при доходах ₽5−20 млн в год);
- ₽80 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 20% (при доходах ₽5−20 млн в год);
- ₽88 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 22% (при доходах более ₽50 млн в год).
Взносы на ИИС-3, ПДС и договоры НПО с 2025 года будут считаться для получения налогового вычета совокупно. Например, можно внести на ИИС-3 ₽200 тыс., на ПДС — ₽72 тыс., на НПО — ₽128 тыс., и получить максимальную сумму к возврату в соответствии c той ставкой, по которой налогоплательщик уплатил НДФЛ. По налоговым вычетам действует правило: сколько заплатил — столько и можно вернуть, если все остальные требования по вычетам соблюдены.
По итогам 2024 года владельцы указанных счетов смогут получить следующие суммы:
За взносы на ИИС-3 и ПДС с максимальной суммы вычета в размере ₽400 тыс.:
- ₽52 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 13% (при доходах до ₽5 млн в год);
- ₽60 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 15% (при доходах более ₽5 млн в год).
За взносы на НПО с максимальной суммы вычета в размере ₽150 тыс. (в 2024 году НПО еще входят в группу социальных вычетов и их пополнение суммируется с расходами на собственное обучение, недорогостоящее лечение, приобретение медикаментов, физкультурно-оздоровительные услуги):
- ₽19,5 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 13% (при доходах до ₽5 млн в год);
- ₽22,5 тыс. — если был уплачен НДФЛ по ставке 15% (при доходах более ₽5 млн в год).
В Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) считают, что увеличение возвратных сумм по инвестиционному вычету — положительный момент, но он не сгладит другие минусы параметров нового ИИС-3, в первую очередь в части заложенной длительности инвестиций по ИИС-3. Кроме того, по ИИС и ПДС должно быть два разных вычета, а не один, уверен глава НАУФОР Алексей Тимофеев.
«Увеличение ставок НДФЛ с одной стороны ограничивает ресурсы граждан, которые могут быть предоставлены фондовому рынку, а с другой стороны, увеличивают эффект налоговых вычетов по ИИС и их популярность. Мы считаем, что предусмотренный в настоящее время 5-летний, а впоследствии 10-летний срок ИИС драматически снижает интерес к ним. Имея в виду задачи по привлечению розничных инвесторов на рынок ценных бумаг, без чего удвоение капитализации к ВВП к 2030 году невозможно, с учетом привлекательности даже краткосрочных депозитов в настоящее время, срок ИИС должен быть снижен до 3 лет. Кроме того, вычет для ПДС и вычет для ИИС должны быть разделены», — говорит Тимофеев.
Во время Финкогресса Банка России в начале июля 2024 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил увеличить до ₽1 млн сумму вложений, с которой инвесторам предоставляется налоговый вычет в рамках ИИС и ПДС. Как сообщил «РБК Инвестициям» замминистра Минфина Иван Чебесков, ведомство намерено обсудить возможность повышения налоговых льгот по инвестсчетам осенью 2024 года.