ФНС разъяснила, как новые ставки НДФЛ повлияют на налоговые инвествычеты

Повышение ставки НДФЛ со следующего года предполагает увеличенные возвраты по налоговым вычетам для тех, кто будет платить по более высоким ставкам, поясняет главный налоговый эксперт «НДФЛка.ру» Ольга Гукова. «Вернуть можно только уплаченный НДФЛ либо уменьшить вычетом налогооблагаемую базу. Важное замечание, по взносам за 2024 год в ПДС и НПО будут разные вычеты и лимиты. По программе долгосрочных сбережений — ₽400 тыс., по НПО — ₽150 тыс., то есть вернуть деньги можно будет по двум вычетам при наличии таких договоров. А по взносам за 2025 год для этих продуктов будет уже один лимит и единый вычет [₽400 тыс.], и к ним будет добавлен ИИС», — добавляет Гукова.