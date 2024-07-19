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ЕС увеличил закупки российских железа и стали до максимума с 2022 года

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Евросоюз в конце весны увеличил закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года, в результате чего Россия стала главным их поставщиком объединению, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.

Источник: РИА "Новости"

Так, в мае Россия увеличила экспорт этих металлов и изделий из них в Евросоюз до 373,1 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 29%, а годом ранее — на 1,2%. Главным образом поставлялись полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 миллионов евро), а также ферросплавы (81 миллион евро).

Главным покупателем была Италия, увеличившая импорт в 1,6 раза — до 120 миллионов евро, а сильнее всего российские компании нарастили экспорт в Нидерланды — в 7,3 раза, до 78,5 миллиона евро.

В результате Россия стала крупнейшим поставщиком этих металлов в ЕС. На второе место поднялась Южная Корея, увеличившая экспорт на 30% — до 366,4 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Индия, поставки откуда, наоборот, сократились вдвое — до 353,8 миллиона евро.

Одновременно увеличились и европейские закупки российского алюминия — в 1,5 раза за месяц, до 97,8 миллиона евро, что является наибольшим показателем с октября 2023 года.

Больше всего нарастили импорт этого российского металла Германия — в 11 раз, до 16,2 миллиона евро, Италия — почти вчетверо, до 18,7 миллиона евро, а также Швеция — впятеро, до 7 миллионов евро.