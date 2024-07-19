ЕС увеличил закупки российских железа и стали до максимума с 2022 года

Так, в мае Россия увеличила экспорт этих металлов и изделий из них в Евросоюз до 373,1 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 29%, а годом ранее — на 1,2%. Главным образом поставлялись полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (175 миллионов евро), а также ферросплавы (81 миллион евро).