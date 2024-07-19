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Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Потери мировой банковской системы из-за сбоя Microsoft можно оценить в сотни миллионов долларов, на десятки миллионов пострадали авиакомпании, а менее серьезные финансовые последствия на себе ощутят телекоммуникационные провайдеры и медиа-компании, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

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Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

«Банки столкнулись с проблемами доступа к своим системам, что могло повлиять на обработку транзакций, интернет-банкинг и другие финансовые операции. Думаю, это сотни миллионов по всему миру», — ответил эксперт на вопрос о том, какие финансовые потери понесут компании из разных секторов мировой экономики.

«Многие авиакомпании столкнулись с отменой рейсов и задержками из-за этих проблем. Это может привести к значительным финансовым потерям из-за несостоявшихся перелетов и компенсаций пассажирам. По миру это, наверное, десятки миллионов долларов», — добавил Пермяков.

Телекоммуникационные провайдеры и медиа-компании также пострадали, добавляет эксперт. Некоторые телеканалы не смогли выйти в эфир, а интернет-провайдеры столкнулись с проблемами доступа к своим системам. «Здесь потери могут быть незначительные», — в то же время полагает он.

Оценить точные потери мировой экономики, по словам Пермякова, сложно, но они могут быть значительными — это не только прямые финансовые потери, но и репутационные и долгосрочные последствия для компаний и отраслей.