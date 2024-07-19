Эксперт оценил возможный ущерб для компаний из-за IT-сбоя

«Банки столкнулись с проблемами доступа к своим системам, что могло повлиять на обработку транзакций, интернет-банкинг и другие финансовые операции. Думаю, это сотни миллионов по всему миру», — ответил эксперт на вопрос о том, какие финансовые потери понесут компании из разных секторов мировой экономики.