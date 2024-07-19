Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин

Он напомнил, что сейчас действует временный запрет на экспорт бензина до 1 августа. Дефицита топлива в регионах нет, но цены в оптовом звене выросли до максимумов с октября прошлого года. Это связано с увеличением экспорта — цены за рубежом вдвое выше российских, поэтому производителям это выгодно.