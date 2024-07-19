Данкверт рассказал о контроле за продуктами для «Вкусно — и точка»

Пока внедренная во «Вкусно — и точка» система прослеживаемости сырья показала повышенное содержание жиров в продуктах — они могут подходить не для всех, отмечает Данкверт: «Есть люди, которые могут потреблять много жира, а есть люди, которые по медицинским причинам не могут. Для меня, например, это просто не подходит из-за того, что пища более богата жиром».