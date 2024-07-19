Данкверт предложил запретить оплату сомнительных продуктов на госзакупках

Такая мера контроля может применяться и вне системы госзакупок. Так, у системы электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора есть интеграция с системой маркировки «Честный знак», прослеживающей розничную продажу готовой молочной продукции. «Если от нас есть информация, что продукция не имеет прослеживаемости, пусть те, кто произвел, объясняются — до этого времени не пробивать через кассы, так же как и с просроченной продукцией. Это серьезные рычаги, которые могут очень быстро навести порядок», — уверен Данкверт.